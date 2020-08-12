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Aksu havzası projesi için düğmeye basıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 12.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Giresun’da Aksu Deresi ve çevresinde yapılacak olan ıslah ve peyzaj düzenlemesi, yürüyüş yolu, yeni eğitim ve araştırma hastanesi ve stadyuma daha kolay ulaşım için yapılacak projeler ele alındı.DSİ 22.

Giresun’da Aksu Deresi ve çevresinde yapılacak olan ıslah ve peyzaj düzenlemesi, yürüyüş yolu, yeni eğitim ve araştırma hastanesi ve stadyuma daha kolay ulaşım için yapılacak projeler ele alındı.
DSİ 22. Bölge Müdürü Emre Akçalı ve DSİ Giresun Şube Müdürü Ogün Şükrü Turan, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu ziyaret etti. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Giresun Belediyesi ile DSİ Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Aksu deresi havzasında yapılacak projeler ele alındı. Yapılan görüşmede, Aksu Deresi ve çevresinde yapılacak olan ıslah ve peyzaj düzenlemesi, yürüyüş yolu, yeni eğitim ve araştırma hastanesi ve stadyuma daha kolay ulaşım için araç ve yaya köprüsü yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada Giresun’un daha da yaşanabilir bir kent olması için çalıştıklarını söyleyerek “Şehrimiz adına önemli projeler için kollarımızı sıvadık. Giresun’u yeni hizmetlerle buluşturmak adına devletimizin tüm kurumlarıyla istişare halindeyiz. Şehrimizden geçen Aksu Deresi’nin kötü bir görüntüye sebep olmasını asla kabul edemeyiz. Burası için hazırladığımız bazı projeler var ve bunları uygulamak istiyoruz. Projemizin hayata geçmesiyle birlikte burası çok daha güzel bir yer olacak. Bu konuda sergiledikleri iş birlikçi yaklaşım için DSİ Bölge Müdürü Emre Akçalı ve Şube Müdürü Ogün Şükrü Turan’a teşekkür ediyorum. Şehrimizin güzelliğini ve görsel zenginliğini ortaya çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz. Kimse merak etmesin. Giresun komşu iller ile yarışır bir hale gelecek” ifadelerini kullandı.

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