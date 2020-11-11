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Aksu’da fidanlar toprakla buluştu

ANTALYA HABERLERİ  | 11.11.2020 16:35 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” kampanyası kapsamında Aksu’da fidanlar toprakla buluştu.11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında “Bugün Fidan, Yarın Nefes” sloganıyla, Aksu Kurşunlu Mahallesinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla tüm Türkiye’yle aynı anda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.Aksu Kaymakamı Aydın Ergün törende yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Tüm Türkiye’yle aynı anda gerçekleştirdiğimiz etkinlik kapsamında Kurşunlu Mahallemizde 5 dönümlük alanda 500 adet fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” kampanyası kapsamında Aksu’da fidanlar toprakla buluştu.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında “Bugün Fidan, Yarın Nefes” sloganıyla, Aksu Kurşunlu Mahallesinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla tüm Türkiye’yle aynı anda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Aksu Kaymakamı Aydın Ergün törende yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Tüm Türkiye’yle aynı anda gerçekleştirdiğimiz etkinlik kapsamında Kurşunlu Mahallemizde 5 dönümlük alanda 500 adet fidanı toprakla buluşturduk” dedi. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise “Toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

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