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Aksu’da şakayıklar çiçek açtı ihracat başladı

13.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin örtü altı üretiminin önemli merkezlerinden Antalya’nın Aksu ilçesinde, EXPO 2016’nın sembolü şakayıklar çiçek açtı.

Türkiye’nin örtü altı üretiminin önemli merkezlerinden Antalya’nın Aksu ilçesinde, EXPO 2016’nın sembolü şakayıklar çiçek açtı. Şakayıklar, Hollanda başta olmak üzere Romanya ve İngiltere’ye ihraç ediliyor.
Türkiye’nin örtü altı üretiminin önemli merkezlerinden Antalya’nın Aksu ilçesinde, EXPO 2016’nın sembolü şakayıklar çiçek açtı. Aksu ilçesinde kesme çiçek üreticisi Özçakı kardeşler, 3 yıl önce üretimine başladıkları şakayıkları, Hollanda başta olmak üzere Romanya ve İngiltere’ye ihraç ettiklerini söylediler.
Aksu ilçesinde 40 dekarlık alanda kesme çiçek üretimi yapan Hayrettin, Fikret ve Yılmaz Özçakı kardeşler, 30 dekar serada karanfil ve 10 dekar serada ise şakayık yetiştiriyorlar. Şakayık üretimine 3 yıl önce başladıklarını kaydeden Hayrettin Özçakı, “Kesme çiçek üretimine 12 yıl önce başladık. 3 yıl önce şakayık ekmeye karar verdik ve 10 dekar alanda üretim yaptık. İlk hasat yaptığımız günden bu zamana kadar şakayık çiçeğini, Hollanda başta olmak üzere İngiltere ve Romanya’ya ihraç ediyoruz” dedi.
Her yıl haziran ayında dikim yaptıklarını ifade eden Hayrettin Özçakı, 2 ay sonra ürün almaya başladıklarını ve ertesi yılın haziran ayında hasadı tamamladıklarını söyledi.

“2 milyon dal şakayık, yurt dışına gidiyor”
Her yıl 2 milyon dal şakayık hasat ettiklerini ifade eden Hayrettin Özçakı, “Satışlarımızın tamamı yurt dışına gidiyor. Yurt içinde ki taleplere de cevap vermeye çalışıyoruz. Pandemi döneminde zorluklar yaşamamıza rağmen ihracattan dolayı kazanç sağladık. Önümüzde ki sene şakayık çiçeğini 30 dönüme çıkaracağız” diye konuştu.
Şakayık satışlarını, 60 kuruştan yaptığını ifade eden Özçakı, her yıl 10 çeşit renk şakayık çiçeği ihraç ederek, ekonomiye katkı sağladıklarını da sözlerine ekledi.

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