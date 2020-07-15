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Aksu’daki kanalizasyon çalışmasında sona gelindi

ANTALYA HABERLERİ  | 15.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün Aksu ve Kundu’nun yıllardır süren kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için başlattığı çalışmalarda sona geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün Aksu ve Kundu’nun yıllardır süren kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için başlattığı çalışmalarda sona geldi. 16,9 kilometrelik toplam şebeke hattının 15.8 kilometresi tamamlandı. Çalışma bittiğinde ilçenin kanalizasyon sorunu ortadan kalkacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, geçen yıl Eylül ayında Aksu ilçesine yaptığı ziyarette muhtarlardan gelen talepler üzerine çalışma başlatılması talimatını verdiği Aksu ve Kundu bölgesinde kolektör ve kanalizasyon şebeke hattı inşaatı sürüyor. 23 Ekim 2019 tarihinde başlayan çalışmalarda projenin fiziki ilerlemesi yüzde 93’lere ulaştı.
Proje kapsamında Antalya-Alanya karayolu kuzeyindeki yerleşim bölgeleri için toplayıcı nitelikte 3.5 kilometre kanalizasyon hattı, Aksu Macun Mahallesi’nde 5.8 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ve 270 parsel bağlantısı, Barbaros Mahallesi’nde 4.8 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ve 220 adet parsel bağlantısı yapılıyor. Çalkaya Mahallesi’nde 2.4 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ve 110 parsel bağlantısı ile Kundu bölgesinde 400 metre kolektör hattı imalatı da gerçekleştiriliyor.
Kanalizasyon sorunu çözülecek
Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Çalkaya ve Macun mahallelerinde 3 bin 358 metre kolektör hattı ile Çalkaya, Barbaros ve Macun mahallelerinde 12 bin 443 metre şebeke hattı tamamlandı. Hızla ilerleyen proje kapsamında Macun Mahallesi İsmail Ogan Caddesi’nde şebeke hattı ve parsel hattı çalışmaları sürüyor. ASAT tarafından Aksu’da devam eden çalışmalar tamamlandığında ilçenin yıllardır süren kanalizasyon sorunu tamamen çözülecek.

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