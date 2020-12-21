Aktarlarda zeytin yaprağı yok satıyor

Korona virüs ile mücadele tüm dünyada sürerken zeytin yaprağında bulunan oleuropein isimli etkin maddenin virüs ile mücadelede önemli bir yer tuttuğunun duyulması üzerine zeytin yaprağına ilgi arttı. Kış çayları gibi demlenerek tüketilen zeytin yaprakları aktarlarda yok satıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kış aylarının da gelmesi ile birlikte yayılımını hızlandırarak sürdüren Korona virüs ülkemizde 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya genelinde virüs ile mücadele sürerken, zeytin yaprağında bulunan oleupein isimli etkin maddenin virüs ile mücadelede önemli bir yer tuttuğunun duyulması üzerine zeytin yaprağın olan ilgi arttı. ’Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir’ olarak bilinen Aydın’daki zeytin ağaçlarının değeri bir kez daha gözler önün serilirken, zeytin hasat mevsiminde zeytin ile birlikte zeytin yaprakları da işlenmeye başladı.

Aydın’da uzun yıllardır aktarcılık yapan Vedat Kavruk, binlerce yıldır birçok alanda kullanılan zeytin ve zeytinyağının yanı sıra zeytin yaprağının da zeytinyağı gibi pek bilinmese de insan sağlığı için oldukça fazla faydasının bulunduğunu ifade etti. Zeytin yaprağının özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olduğunu ifade eden Kavruk, "Zeytin dünyanın en faydalı bitkilerinin başında gelmektedir. Doğanın bir lütfu olarak nitelendirebileceğimiz zeytin düzenli olarak tüketilmesi durumunda bir çok hastalığın tedavisinin yanı sıra pek çok sağlık sorununun meydana gelmesini de engellemektedir. Zeytin yaprağı da bağışıklık sistemi açısından oldukça önemlidir. Şu günlerde insanları ürküten Korona virüs salgınına karşı zeytin yaprağı hem bağışıklık sisteminin güçlenmesine hem de metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlıyor" dedi.