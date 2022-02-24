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Aktif Bank, Decentraland'de yerini aldı

24.02.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu: - "Dijitalleşme kasımızın gücüne güvenerek, yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak olan bu evrende müşterilerimize metaversenin dünyasına uygun farklı deneyimler sunmayı planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, Decentraland'de yerini alan ilk Türk bankası oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Aktif Bank, sanal arsalardan oluşan ve metaversenin en popüler platformlarından olan Decentraland'den birkaç parselden oluşan geniş bir alan satın aldı ve oradaki varlığını tasarlamaya başladı.

Dijital bankası N Kolay ile yakın gelecekte kullanıcılarına metaversede de platforma uygun biçimde projeler geliştirmeyi amaçlayan Aktif Bank, ayrıca Decentraland'deki kendine ait alanında spor ve eğlence platformu markası Passo ile yeni bir etkinlik deneyimine kapılarını açacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu, Decentraland'de yer alan ilk ve tek Türk bankası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde hızla hayatımıza giren ve önümüzdeki dönemde bu yerini ivmelenerek artıracak olan metaversede, Aktif Bank olarak aksiyonlarımızı almaya başladık. Bizim için önemli olan müşterilerimize dokunabileceğimiz ve daha iyi, yeni deneyimler yaratabileceğimiz her alanda varlık gösterebilmek. Dijitalleşme kasımızın gücüne güvenerek, yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak olan bu evrende müşterilerimize metaversenin dünyasına uygun farklı deneyimler sunmayı planlıyoruz. Hem N Kolay dijital bankamız hem de Passo uygulamamız ile bu dünyada kullanıcılarımızın yanında olacağız. Metaversede sağlayacağımız servisleri bu platforma ve bireylerin de bu platformdan beklentilerine göre şekillendirmeye, bu yeni evrenin DNA'sıyla örtüşecek biçimde kurgulamaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, 2 yıldır isim sponsorluğunu sürdürdüğümüz N Kolay İstanbul Maratonu ile ilgili de metaversede çok yakında sürpriz projelerimiz olacak."

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