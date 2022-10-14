Aktif Bank Sibos'ta yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden Sibos’taki yerini aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın ev sahipliği yaptığı, Değişen Dünyada Gelişen Finans temasıyla gerçekleştirilen Sibos’ta yerini alan Aktif Bank, binlerce profesyonel ve sektör lideriyle iş birliğini geliştirme fırsatı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, uluslararası bankacılık alanında sadece Türk ihracatçılarına değil tüm dünyaya sundukları dış ticaret hizmetleriyle sektörde önemli bir oyuncu olduklarını belirtti.

Utku, şunları kaydetti:

"Finans ve teknoloji dünyasının kalbinin attığı en önemli etkinliklerden olan Sibos’ta yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Aktif Bank olarak zor coğrafyalar başta olmak üzere tam 150 ülkede, binin üzerinde bankaya muhabir bankacılık hizmeti sunuyor ve ihracatçılarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Sibos gibi önemli bir etkinlikte yer alırken, bu kulvarda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu da yaşıyoruz. Standımızda bir araya geldiğimiz yüzlerce banka ve finansal kuruluş ile ilişkilerimizi geliştirme ve yeni fırsatlar yaratma şansı yakaladık."

