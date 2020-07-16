Aktif Bank’tan elektrik dağıtım sektörüne özel kira sertifikası

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) adına oluşturduğu program çerçevesinde 135 milyon TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, farklı bir ihraca daha imza attı.

YEDAŞ’ın kaynak kuruluş olduğu elektrik dağıtım bedellerine dayalı ihraç, toplam 135 milyon TL bedel ile 26 Haziran tarihinde tamamlandı.

3 aydan 18 aya kadar değişen vadelerde 6 adet kira sertifikasından oluşan ihraçtaki kira sertifikalarının geri ödemesi, kamu tarafından garanti edilen yatırım bedellerinden gerçekleştirildiği için, JCR Eurasia Rating ihracın kredi notunu AAA olarak değerlendirdi. Böylelikle hem düşük riskli hem de görece yüksek getirili bir kira sertifikası hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Aktif Bank’ın YEDAŞ adına hayata geçirdiği bu projenin, elektrik enerjisinin dağıtımına yönelik ilave yatırım imkânı sunması ile sürdürülebilirlik anlamında önemli bir adım olduğunu belirterek, ihracın bugüne kadarki borçlanma enstrümanı ihraçlarından farklarını anlattı.