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Aktif öğrenim tekniklerini kullanarak öğrencileri geleceğe hazırlıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 05.08.2020 18:11 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü’nün düzenlediği Tercih Programı’nda İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr.

Aktif öğrenim tekniklerini kullanarak öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü’nün düzenlediği Tercih Programı’nda İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert’in konuğu olan Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, tercih yapacak öğrenciler için önemli bilgiler paylaştı.
Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2009 yılında; Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü şeklinde 3 bölüm olarak açıldığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, bu bölümlerin içerisinde yer alan; Çocuk Gelişimi Programı, Yaşlı Bakımı Programı ile İlk ve Acil Yardım Programı’nın öğrenci alımı yaptığını ifade etti.
Yüksekokul olarak; bilim ve teknolojiden yararlanan, evrensel ve toplumsal değerlere saygılı, mesleki açıdan yetkin, gelişime açık ve sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerler yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bayram, teorik derslerin yanında uygulamaya da ağırlık veren bir eğitim sistemlerinin olduğunu vurguladı. Meslek Yüksekokulu’nda ders programları ve ders içeriklerinin Avrupa Yükseköğretim Alanı kapsamındaki “çeşitlilik ile birlik alanındaki denge” ilkesinin gözetilerek tasarlandığını açıklayan Serap Bayram, öğrencilere mesleki derslerin yanında aktarılabilir beceriler kazanmak adına seçenekler sunulduğunun altını çizdi.
Öğretim programlarında yürütülen derslerin yapısına göre aktif öğretim tekniklerinin kullanıldığına değinen Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, teorik derslerde; anlatım, tartışma, örnek olay inceleme gibi yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığını ifade etti. Bireyi, aileyi bir bütün olarak ele alabilen, çocuk, yaşlı veya acil durumdaki birey gibi özellikli ve korunmaya muhtaç gruplarla çalışacağının farkında olan, kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, etkili iletişim kurabilen, kendi kültürünü koruyan ve evrensel değerlere sahip, bilimsel, objektif, dürüst, toplumsal gerçeklere duyarlı, takım ve sorumluluk bilincine sahip, iş birliğine açık, idealist bireylerin Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki programları tercih etmeleri durumunda başarılı olacaklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, tercih yapacaklara başarı dileyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Aktif öğrenim tekniklerini kullanarak öğrencileri geleceğe hazırlıyor

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