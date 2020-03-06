Aktivist Orhan Kural ALKÜ’ye konuk oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Yüksek Mühendis, Gezgin ve Aktivist Prof. Dr. Orhan Kural’a ev sahipliği yaptı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), alanında uzman ve söz sahibi kişileri düzenlenen söyleşi ve konferanslarda öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu doğrultuda ALKÜ Genç Yeşilay Kulübünün katkılarıyla Yüksek Mühendis, Gezgin ve Aktivist Prof. Dr. Orhan Kural ALKÜ’lü öğrenciler ile buluştu.

ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye ALKÜ Genç Yeşilay Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Ü. Hasan Basri Savaş, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özgür Gölge, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Uçkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Savaş, Yeşilay’ın tarihi gelişimi hakkında bilgiler verdi. Ardından Kural, “Yaşanabilir Bir Dünya İçin Elele” konu başlığında bağımlılık başta olmak üzere çevre, milli manevi değerler, tarihsel anekdotlarla Kadınlar Günü ve şehitlik makamları, hayvan sevgisi, israf, sosyal hayat gibi konularda salonda bulunanlara bilgiler verdi. Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Başkanlığını da yürüten ve çocukluğundan bu yana hatıralarını topladığı evini Gezi Evi Müzesi haline getiren Kural, bu evi salonda bulunanlara görseller ile tanıtarak gittiği 193 ülkeden elde ettiği bilgi ve birikimlerini bu müze evinde ziyaretçileri ile paylaştığını dile getirdi.