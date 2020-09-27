AKTOB Başkanı Yağcı'dan Dünya Turizm Günü açıklaması:

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, turizmin ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ne denli katkıda bulunduğunu anlamak için yeniden düşünme fırsatını verdiğini belirtti.

Yağcı, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, turizmin, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği sektörlerin en başında geldiğine dikkati çekti.

Seyahat kısıtlamalarıyla misafir talebindeki azalışın uluslararası turizm hareketlerinde benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açtığını aktaran Yağcı, tüm dünyada turizmle bağlantılı ekonomik ve istihdam anlamında kayıplar yaşandığını kaydetti.

Turizmdeki gelir kaybının sadece ülke ekonomileri için değil, dünyanın kültürel mirasının, ekolojik çeşitliliğin korunması, koruma alanları ve çevresinde oluşan turizm odaklı geçim kaynakları için de bir risk oluşturduğuna işaret eden Yağcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19 salgını, turizmin ülkelerin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değeri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ne denli katkıda bulunduğunu anlamak için yeniden düşünme fırsatını vermiştir. Turizm toplumları, kültürleri ve nihayetinde insanları bir araya getirerek, dayanışma ve güveni teşvik ederek her zaman olduğu gibi küresel salgının ötesine geçmemize yardımcı olacaktır."