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Akülü motosikleti ölümüne neden oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.07.2020 17:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde yaşlı bir vatandaş akülü motosikletiyle ağaca çarparak hayatını kaybetti.Manyas’ın Şevketiye Mahallesinde 85 yaşındaki İsa Avcı üç tekerlekli akülü motosikletiyle mahalle meydanında bulunan kahvehaneye gitmek için evinden çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan ağaca çarptı.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde yaşlı bir vatandaş akülü motosikletiyle ağaca çarparak hayatını kaybetti.
Manyas’ın Şevketiye Mahallesinde 85 yaşındaki İsa Avcı üç tekerlekli akülü motosikletiyle mahalle meydanında bulunan kahvehaneye gitmek için evinden çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan ağaca çarptı. İsa Avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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