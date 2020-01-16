Akülü sandalyeler sahiplerini buldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri Öğr. Gör. Cemal Gümüş’ün koordinatörlüğünde “Engelleri Hep Birlikte Aşalım” sloganıyla 27 Aralık’ta engelli bir genç bireye akülü tekerlekli sandalye hediye edebilmek amacıyla bir proje gerçekleştirmişti.

27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen bu proje kapsamında öğrenciler, kampüs mutfağında imal ettikleri ürünler ile yerel halk ve esnafın bağışladığı yiyecekleri kampüste, Devrek meydanında ve Cuma namazı çıkışı ilçe camilerinde eş zamanlı olarak halka sunarak bağış topladılar. Bir adet akülü sandalye hedeflenmişken iki akülü sandalye alabilecek kadar bağış toplandı.

Devrek Meslek Yüksekokulu fuaye alanında, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Belediyesi Başkan Vekili Şeref Aydınlı, Devrek Engelliler Derneği Başkanı Songül Malkoç, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kesikoğlu, akademik ve idari personel eşliğinde iki adet tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahibi ailelere teslimi gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Cemal Gümüş, gerçekleştirilen projeye bekledikleri ilgiyi gördüklerini belirterek, bir akülü sandalye bağışlamak için ki akülü sandalye hediye edebilmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aynı zamanda bu anlamlı projede desteklerini eksik etmeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, duyarlı Devrek halkına, akademik ve idari personele ve emeği geçen öğrencilere teşekkürlerini sundu.

Müdür Kesikoğlu, engelliliğin sadece engelli vatandaşları ilgilendiren bir konu olmadığını, toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu olduğunu ifade ederek: “Engelli vatandaşlarımız ile ilgili gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi düşünülen her türlü projede üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.



