YURTHABER
  4. Akülü sandalyeler sahiplerini buldu

Akülü sandalyeler sahiplerini buldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri Öğr.

Akülü sandalyeler sahiplerini buldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri Öğr. Gör. Cemal Gümüş’ün koordinatörlüğünde “Engelleri Hep Birlikte Aşalım” sloganıyla 27 Aralık’ta engelli bir genç bireye akülü tekerlekli sandalye hediye edebilmek amacıyla bir proje gerçekleştirmişti.
27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen bu proje kapsamında öğrenciler, kampüs mutfağında imal ettikleri ürünler ile yerel halk ve esnafın bağışladığı yiyecekleri kampüste, Devrek meydanında ve Cuma namazı çıkışı ilçe camilerinde eş zamanlı olarak halka sunarak bağış topladılar. Bir adet akülü sandalye hedeflenmişken iki akülü sandalye alabilecek kadar bağış toplandı.
Devrek Meslek Yüksekokulu fuaye alanında, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Belediyesi Başkan Vekili Şeref Aydınlı, Devrek Engelliler Derneği Başkanı Songül Malkoç, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kesikoğlu, akademik ve idari personel eşliğinde iki adet tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahibi ailelere teslimi gerçekleştirildi.
Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Cemal Gümüş, gerçekleştirilen projeye bekledikleri ilgiyi gördüklerini belirterek, bir akülü sandalye bağışlamak için ki akülü sandalye hediye edebilmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aynı zamanda bu anlamlı projede desteklerini eksik etmeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, duyarlı Devrek halkına, akademik ve idari personele ve emeği geçen öğrencilere teşekkürlerini sundu.
Müdür Kesikoğlu, engelliliğin sadece engelli vatandaşları ilgilendiren bir konu olmadığını, toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu olduğunu ifade ederek: “Engelli vatandaşlarımız ile ilgili gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi düşünülen her türlü projede üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Akülü sandalyeler sahiplerini buldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Kdz. Ereğli’de 32 bin 700 öğrenci karne alacakKdz. Ereğli’de 32 bin 700 öğrenci karne alacak
Valilikte uyuşturucu ile mücadele toplantısıValilikte uyuşturucu ile mücadele toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:10
Öğle
13:07
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Çağalı Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zonguldaklı sporcu milli formayı hedefliyor

Zonguldaklı sporcu milli formayı hedefliyor

Vali Bektaş’tan yeni yıl mesajı

Vali Bektaş’tan yeni yıl mesajı

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Vali Bektaş öğretmenleri ödüllendirdi

Vali Bektaş öğretmenleri ödüllendirdi

Zonguldak Kömürspor’un Teknik Direktörü Cahit Terzi;

Zonguldak Kömürspor’un Teknik Direktörü Cahit Terzi;

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.