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Akülü sandalyesine Yunusemre ile kavuştu

MANİSA HABERLERİ  | 06.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, Kozaklar Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Selma Çağhanlı’nın akülü tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı.

Yunusemre Belediyesi, Kozaklar Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Selma Çağhanlı’nın akülü tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı. Çağhanlı’ya akülü sandalyesini Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi teslim etti.
Yunusemre Belediyesi, 1 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonrası felç kalan Selma Çağhanlı’nın (25) akülü tekerlekli sandalye isteğini geri çevirmedi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın ile birlikte Çağhanlı’nın ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalyeyi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü önünde teslim etti. Kozaklar Mahallesinde yaşayan genç kızla sohbet eden Başkan Çerçi, sosyal yardım projelerini önemsediklerini belirterek bu konuda en büyük destekçileri olan hayırseverlere teşekkür etti. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Selma Çağhanlı da akülü sandalye ile kendisinin ve ailesinin hayatının kolaylaşacağını dile getirerek, “İsteğime duyarsız kalmayan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve hayırseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yuntdağyenice Mahallesinde yaşayan 7 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası felç kalan 56 yaşındaki Himmet Öztürk’e de akülü tekerlekli sandalyesi Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından teslim edildi.

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