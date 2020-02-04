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Akupunktur tedavisi birçok problemi gideriyor

ERZURUM HABERLERİ  | 04.02.2020 10:21 | Son Güncelleme

Dr.

Akupunktur tedavisi birçok problemi gideriyor

Dr. Burak Bağ, akupunktur tedavisi hakkında bilgiler verdi.
Akupunktur, geleneksel Çin Tıbbı olarak son günlerde oldukça popüler bir hale geldiğinden bahseden Dr. Burak Bağ, uygulamanın en büyük avantajının, tedavi sırasında vücuda herhangi bir ilacın enjekte edilmiyor olması olarak tarif etti.
Dr. Burak Bağ, “Akupunktur tedavisi zayıflama, psikolojik rahatsızlıklar, ağrı tedavisi, migren, depresyon, kısırlık tedavisi gibi birçok rahatsızlıkta gönül rahatlığı ile başvurulabilecek bir uygulama türüdür. Akupunktur uygulaması kişiye özel olarak tek kullanımlık iğneler ile yapılmaktadır. Akupunktur, vücutta bozulan dengenin düzeltilmesini sağlayan bilimsel ve etkili bir tedavi yöntemidir. Uygulamada özel olarak üretilmiş gümüş, çelik ya da altından yapılmış iğneler kullanılır. Vücuttaki enerji kanallarında yaşanan problemler rahatsızlıklara yol açmaktadır. Akupunktur Tedavisi ile enerji akımı düzeltilerek vücudun kendini iyileştirmesi sağlanmaktadır. Tek kullanımlık ve steril çelik iğneler ile uygulama yapılmaktadır. Akupunktur tedavisi uygulamasında vücuda herhangi bir ilaç ya da kimyasal madde enjekte edilmediğinden hiçbir yan etkisi yoktur” dedi.
Vücudun enerji akışının bozulmasının birçok kronik hastalığa yol açtığından bahseden Dr. Burak Bağ, akupunktur tedavisi, enerji akışının normal haline getirilebilmesi amacıyla uygulanmakta ve oldukça başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.
Son dönemde Akupunktur tedavisi kozmetik alanında da oldukça popüler hale gelmesinin en temel sebebinin doğal tedavi yöntemlerden olduğunu belirten Dr. Burak Bağ, akupunkturun kozmetik alanındaki başlıca faydalarını şu şekilde sıraladı:
“Zamanla ciltte kaybolmaya başlayan kolajen üretiminin tetiklenmesini sağlamaktadır. Böylece cildin genç ve canlı gözükmesine yardımcı olmaktadır. Ciltteki derin çizgilerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Yüzde kan dolaşımının hızlandırılmasını sağlayarak, parlak bir görünüm kazandırılmasına yardımcı olur. Kimyasal uygulamalara gerek duyulmaksızın doğal yollar ile cilt yenileme ve kırışıklık tedavisi sağlar.”
Dr. Burak Bağ akupunktur tedavisinin her yaştan bir çok hastalıkta uygulanabileceğini ifade ederek dikkatli olunması gereken durumlar hakkında şu bilgileri verdi:
“Kemoterapi ve radyoterapi gören kanser hastaları, kalp pili takılmış olan kişiler, hamilelere, kanama ve pıhtılaşma bozukluğu olan hastalara.”

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