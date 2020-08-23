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AKUT Eskişehir 16 yeni gönüllü itfaiyeciyle acil durumlarda sahada olacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

AKUT Eskişehir ekibi, Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimini başarı ile tamamladı.

AKUT Eskişehir ekibi, Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimini başarı ile tamamladı. Söz konusu eğitim ile AKUT ekibi gönüllü itfaiyeci sayısını 55’e çıkardı.
AKUT Eskişehir ekibi, Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, 16 gönüllünün katılımı ile gerçekleştirilen Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimini başarıyla tamamladı. AKUT ekibi söz konusu eğitim sonrası gönüllü itfaiyeci sayısını 55’e yükseltti.
Öte yandan, eğitimle ilgili AKUT Eskişehir yetkilileri, "Yangın, sel, su baskını, heyelan, deprem gibi doğal afetler başta olmak üzere su altı, kaybolma ve kaza operasyonlarında destek talebi geldiğinde AKUT Eskişehir ekibi olarak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na her türlü desteği vermeye hazırız. Felaketlere karşı daha hazırlıklı bir kent oluşturmak için eğitimlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek" açıklamalarında bulundu.

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