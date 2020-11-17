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AKUT gönüllülerini duygulandıran sürpriz

İZMİR HABERLERİ  | 17.11.2020 11:09 | Son Güncelleme

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı makamında ziyaret ederken, ziyarette AKUT ekibini duygulandıran bir sürpriz yaşandı.Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ve AKUT gönüllülerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’de meydana gelen depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti.İzmir depreminin arama kurtarma faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını dile getiren Başkan Arda, “AKUT olarak çok kutsal bir görev yapıyorsunuz.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı makamında ziyaret ederken, ziyarette AKUT ekibini duygulandıran bir sürpriz yaşandı.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ve AKUT gönüllülerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’de meydana gelen depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti.
İzmir depreminin arama kurtarma faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını dile getiren Başkan Arda, “AKUT olarak çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Zor şartlar altında kendinizi tehlikeye atarak başka insanların yaşamını kurtarıyorsunuz. Size minnettarız. Her zaman yanınızda olacak ve imkânlarımız doğrultusunda sizi destekleyeceğiz” diye konuştu.
Öte yandan, AKUT ekibinin Gaziemir ziyaretinde Başkan Arda’nın hazırladığı sürpriz, gönüllüleri duygulandırdı. Belediye hizmet binasının koridorlarına çıkan belediye personeli, AKUT gönüllülerini alkışlarla ve ıslıklarla Gaziemir Belediyesinden uğurladı.

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