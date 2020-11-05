Kanser tedavisinde kullanılan standart kemoterapinin yan etkileri olarak bulantı, kusma, saç dökülmesi, ciddi halsizlik, yorgunluk, kan değerlerinde düşüklük ve ciddi enfeksiyonlar yaşanabildiği aktaran Sevindik, "Bütün bu yan etkilerden hastalarımızı kurtaracak kemoterapisiz iyileşme sağlayan hedefe yönelik tedavi Tirozin Kinaz İnhibitörü ile T Hücre İlintileyici Çift Özgül Antikor, devrimsel bir buluş olarak hayatımıza giriyor. Artık akut lösemide kemoterapisiz iyileşme dönemi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Sevindik, kronik myeloid löseminin artık tamamen kemoterapisiz tedavi edilebildiğini hatırlatarak, "Akut lösemilerde ne yazık ki bu konuda gerideydik. Bu tarz çalışmalarla akut lenfoblastik löseminin tedavi edilmesi zor kısmı olan bu hasta grubunda da artık kemoterapisiz bir seçenek sunabiliyoruz. Akut myeloid lösemide de yine belli hedefe yönelik ajanlarla kemoterapisiz bir gelecekten bahsetmek mümkün olabilecek gibi duruyor. Bütün amaç ve hedefimiz o, hedefe yönelik bir tedavi." değerlendirmesinde bulundu.

Akut lenfoblastik löseminin, erişkinlerde en zor tedavi edilen hastalıklardan olduğunu vurgulayan Sevindik, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar eski tarz diyebileceğimiz kemoterapilerle hastalarımızı tedavi ediyorduk. Bu kemoterapilerin de ne yazık ki belli yan etkileri oluyordu. Son yıllarda yaşanan gelişmeler ile değişen ilaçlar, genetik analiz ve çalışmalar bize çok daha farklı tedavi seçenekleri sundu. Philadelphia kromozomunu hedefleyen bir ağızdan aldığımız oral ilacımız daha önceden Philadelphia kromozomu pozitif akut lenfoblastik lösemiler bizim için oldukça büyük bir meydan okumaydı. Çok zor tedavi edebildiğimiz erişkinlerde ne yazık ki hastalarımızın büyük bir kısmını kaybetmemize neden olan stogenetik özellikti."