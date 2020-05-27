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AKUT sokak hayvanlarına yarım ton mama ve su dağıttı

TRABZON HABERLERİ  | 27.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, 4 günlük bayram tatili ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının yaşam alanlarına 300 kilogram kuru kedi ve köpek maması ile 200 litre temiz bu bıraktı.AKUT Trabzon ekibinin 12 gönüllüsü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında şehirde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgeler ve mama istasyonlarına kuru mamaları dağıttı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, 4 günlük bayram tatili ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının yaşam alanlarına 300 kilogram kuru kedi ve köpek maması ile 200 litre temiz bu bıraktı.
AKUT Trabzon ekibinin 12 gönüllüsü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında şehirde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgeler ve mama istasyonlarına kuru mamaları dağıttı. AKUT gönüllüleri ayrıca kar yağışı görülen yüksek kesimlerde ve özellikle Zigana bölgesindeki sokak hayvanlarını da besledi.
AKUT Trabzon Ekibi Lojistik Bölüm Sorumlusu Kemal Başkan, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli olarak yem bıraktıklarını belirterek, “Bu zor günlerde, can dostlarımız da zor günler geçiriyor. Elimizden geldiğince halkımızdan topladığımız yardımlarla onlara yiyecek bırakıyoruz. Bu hayvanlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz ve depremlerde, afetlerde bizlere ne kadar yardımcı olduklarını görüyoruz” dedi.

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