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AKUT'tan mağaradan keçi kurtarma operasyonu

ANTALYA HABERLERİ  | 12.03.2020 20:50 | Son Güncelleme

AKUT'tan mağaradan keçi kurtarma operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düştüğü mağarada mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Gündoğmuş ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki dağlık alanda, yaklaşık 30 metrelik mağaraya düşerek mahsur kalan keçiyi fark eden vatandaşlar, AKUT Alanya ekibinden yardım istedi.

Bölgeye giden kurtarma ekibi, keçiyi mağaradan file yardımıyla çıkararak sahibine teslim etti.

AKUT Alanya ekip lideri Yaşar Yiğit Kaçmaz, gazetecilere, operasyonu başarılı şekilde sonlandırdıklarını söyleyerek, "Bizim için her canlı kutsaldır. O nedenle insan veya hayvan fark etmeden kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akut Alanya Keçi Kurtarma

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