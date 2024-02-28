Akvaryumdaki yılanların canlı yem ile beslendiği iddiası asılsız çıktı

Ortahisar Belediyesi tarafından Zağnos ile Tabakhane vadileri arasında bulunan Trabzon Kalesi’nin hemen altında oluşturulan bir tünele inşa edilen ‘Trabzon Akvaryum’ 80 farklı türde, yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Dünya denizlerinden ilham alınan 61 farklı tematik akvaryum ile 22 metrelik uzunluğuyla baş döndürücü bir görsellik sunan ‘Tünel Akvaryum’ son günlerde yine içerisinde sergilenen yılanlara verilen canlı yem iddiaları gündeme geldi. Ortahisar Belediyesi’nde yayınlanan açıklamada, iddialarının asılsız olduğu, Trabzon Akvaryum’da çalışan, iş ahlakıyla uyuşmayan ve hiyerarşik düzene aykırı davranışları nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen A.K. isimli kişi tarafından çarpıtılarak algı oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

“AKVARYUM TESİSİMİZDEKİ TÜM CANLILARIN BESLENME İHTİYACI CANSIZ VE DONDURULMUŞ GIDALARLA SAĞLANMAKTADIR”

Akvaryum tesisindeki tüm canlıların beslenme ihtiyacının cansız ve dondurulmuş gıdalarla sağlandığının belirtildiği açıklamada, “Trabzon Tünel Akvaryum İşletmemizde 25.05.2022 - 07.05.2023 tarihleri arasında çalışmış olan A.K. çalışmış olduğu dönemde amirleri tarafından birçok kez sözlü ve yazılı olarak uyarılmasına rağmen işini umursamayarak vurdumduymaz tavırlar sergilemeye devam etmiştir. Yapılan uyarıları dikkate almayan şahıs hakkında tutanaklar tutulmuştur. Bu süreçte şahıs aynı tavrını devam ettirmiş ve personeller arasında huzursuzluk oluşturmaya devam etmiştir. İş ahlakıyla uyuşmayan ve hiyerarşik düzene aykırı davranışları nedeniyle şahsın iş sözleşmesi 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasındaki ‘h’ bendine istinaden ‘İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi’ nedeniyle sonlandırılmıştır. İş akdinin sonlandırılmasını kendisine yediremeyen şahıs bundan sonraki süreçte çeşitli platformlarda asılsız iddialar ile işletmemizi karalama çabası göstermeye başlamış ve daha da ileriye giderek isim vermek suretiyle tehdit edercesine işletmemiz yetkililerini hedef göstermiştir. Yetkili personellerimizin ailelerine de ulaşmış ve durumun can sıkıcı bir hal alması nedeniyle şahıs hakkında hem işletmemiz tarafından hem de ilgili çalışanlarımız tarafından hukuki süreç başlatılarak şikâyetçi olunmuştur. Asılsız iddialarını devam ettiren şahıs çalışmış olduğu dönemde elde etmiş olduğu görüntü ve belgeleri çarpıtarak algı oluşturmaya çalışmıştır. Bahsi geçen şahıs akvaryum işletmemizde vatandaşlarımızın ziyaretine sunulan balıklarımızın 3 milyon TL gibi bir bedelle alındığını iddia etmiştir. Bu iddia tamamen asılsız olup bugüne kadarki balık temini tamamen ücretsiz olarak yapılmıştır. Yine çalışmış olduğu dönemde kayıt altına aldığı kişisel verilerin gizliliği kapsamında sergilenmesi yasak olan güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve veri ihlaline sebebiyet vermiştir. İlgili şahsın psikolojik durumunun ne kadar vahim olduğunu ve durumun ciddiyetini gösteren bir başka paylaşımı ise akvaryum tesisimize karşı yapmış olduğu silahlı paylaşımdır. Tüm bu asılsız iddialar ve can güvenliğini tehdit eden paylaşımlar için işletmemiz ve çalışanlarımız tarafından yalnızca hukuki süreç başlatılmıştır. Son olarak şahsın çeşitli platformlarda paylaşılan canlı yem iddiası da diğer iddiaları gibi asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Akvaryum tesisimizdeki tüm canlıların beslenme ihtiyacı cansız ve dondurulmuş gıdalarla sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

VETERİNER HEKİM AHMET KÖZ: “CANLI YEM VERME SÖZ KONUSU DEĞİL”

Trabzon Akvaryum’da Sorumlu Veteriner Hekim Ahmet Köz, akvaryumda balıkların beslenmesi ile güne başlandığını belirterek “Temizlik ile devam edilir. Bazı balıklarımız her gün köpekbalığı gibi balıklarımız haftada 3 kere bazı balıklarımızda hafta bir kez beslenir. Genelde diyetlerinde dondurulmuş balık vardır. Haricinde yeşillik olarak kabak, marul, bezelye gibi zenginleştirilmiş diyetler uygulanmaktayız. Sürüngenler ise bilindiği gibi etçil hayvanlardır. Mecburen bunları et ile beslemek zorundayız. Laboratuvar ortamında dondurulmuş şekilde bize gelen tavşan ve fareler burada geceden çözdürülüp sabah ısıtıldıktan sonra hayvanlarımıza servis ediliyor. Mısır yılanı gibi ufak yılanlar haftada bir besleniyor. Yeşil anakondalarımız iki haftada bir besleniyor. Ayrıca bir tane de siyam timsahımız var o da tavuk bageti yiyor. Hem kemiğin kalsiyumu hem tavuğun proteininden yararlanması amacıyla. Haricinde bir beslenme programımız yok. Canlı yem verme söz konusu değil. Bizler buna zaten izin vermeyiz. Hiçbir personelimizi buna alet etmeyiz. Ayrıca savunmadığımız da bir yöntem. Hem av olan hem de avcı olan açısından tehlikeli bir yöntem. Birbirlerine zarar verebilirler. Kesinlikle itibar edilmemesi gereken yalan haberlerdir. Balıklarda beslenme programı normal ağırlığının yüzde 5’i kadar veriliyor. Diğer hayvanlarda da yılanın, kertenkelenin büyüklüğüne göre yemler ayarlanıyor” ifadelerini kullandı.

