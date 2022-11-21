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Akyazı’da metruk binalar yıkılıyor

21.11.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akyazı Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Akyazı’da metruk binalar yıkılıyor

Akyazı Belediyesi ilçe genelindeki metruk binalarla ilgili yıkım çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden terk edilmiş, zarar görmüş ve kullanılmayan binalar, talep ile tespitler sonrasında ekipler tarafından yıkılıyor.

İlçe genelinde devam eden çalışmalar çerçevesinde son olarak İnönü Mahallesi ve Osmanbey Mahallesi’nde birer bina, Vakıf Mahallesi’nde ise iki bina yıkıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan terk edilmiş ve metruk durumdaki yapılarla ilgili yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaş talebi ve ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda sürdürülen çalışmalar belirlenen program dahilinde devam edecektir” denildi.

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