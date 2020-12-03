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Akyeniköy Pazarı, Salı günü kurulacak

MUĞLA HABERLERİ  | 03.12.2020 16:25 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde Pazar günü kurulması gereken Akyeniköy pazarı Salı günü kurulacak.Ülkemizde ve dünyada yeniden artış gösteren Korona virüs salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında, İlçemiz Didim’de Pazar günü kurulması planlanan Akyeniköy pazarı aynı yerinde Salı gününde kurulacak.Konu ile ilgili olarak Didim Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, “Değerli Didimliler İlçemizde pazar günleri Akyeniköy’de kurulan halk pazarı sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Pazar günü yerine Salı günü kurulacaktır.

Akyeniköy Pazarı, Salı günü kurulacak

Aydın’ın Didim ilçesinde Pazar günü kurulması gereken Akyeniköy pazarı Salı günü kurulacak.
Ülkemizde ve dünyada yeniden artış gösteren Korona virüs salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında, İlçemiz Didim’de Pazar günü kurulması planlanan Akyeniköy pazarı aynı yerinde Salı gününde kurulacak.
Konu ile ilgili olarak Didim Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, “Değerli Didimliler İlçemizde pazar günleri Akyeniköy’de kurulan halk pazarı sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Pazar günü yerine Salı günü kurulacaktır. Lütfen “kontrollü sosyal hayat” dönemine uygun biçimde sosyal mesafemizi korumaya ve tedbirli olmaya devam edelim. Sağlığını önceliğimiz” açıklamasına yer verdi.

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