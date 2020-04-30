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Akyurt Belediye Başkanı Ayık’ın sosyal medyadan sorularını bilene kitap hediye

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, korona virüs salgınında evinde kalan vatandaşların zamanlarını okuyarak geçirebilmesi için sosyal medya hesaplarından sorduğu sorulara doğru yanıt verenlere kitap hediye ediyor.1 Nisan tarihinden bu yana Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın resmi sosyal medya hesaplarından haftada bir kez kitap ödüllü çekiliş yapılıyor.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, korona virüs salgınında evinde kalan vatandaşların zamanlarını okuyarak geçirebilmesi için sosyal medya hesaplarından sorduğu sorulara doğru yanıt verenlere kitap hediye ediyor.
1 Nisan tarihinden bu yana Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın resmi sosyal medya hesaplarından haftada bir kez kitap ödüllü çekiliş yapılıyor. Başkan Ayık’ın sosyal medya hesabından sorulan sorulara doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilişle belirlenenlerin adreslerine kitaplar ulaştırılıyor.
İnsanların hem kitap okuma alışkanlığı kazanmaları hem de içinde bulunulan salgın sürecinde evlerinde olumsuz düşünce ortamından uzaklaşmalarını amaçladıklarını belirten Başkan Ayık, bugüne kadar 500 kitabın hediye edildiğini söyledi. Ülke genelinden düzenlenen çekilişe katılım olduğunu belirten Ayık, “Şubat ayının sonlarından bu yana küresel bir salgınla mücadele veriliyor. Bunun sahadaki ayağı olan temizlik, dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da sosyal yönünü düşünerek insanlarımız için farklı arayışlara girdik. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız çekilişler de bunlardan bir tanesidir. İlk üç çekilişimizde katılımcılardan yalnızca birbirlerini paylaşımımızdaki yorumlara etiketlemelerini istemiştik. Sonraki çekilişleri bilgiye dayalı yapmaya başladık. Akyurt ile ilgili, Akyurtluların bilebileceği sorular sorarak bilgilerini ölçüyoruz. Sokakta da sorduğumuz sorular konuşulmaya başlandı. Böylece çekilişler eğlenceli bir hale geldi. Hediyelerimiz MEB onaylı 100 temel eser ve kendi belirlediğimiz bazı kitaplardan oluşuyor. Kazananlara tek kitap göndermek yerine dünya edebiyatı klasiklerinden ve Türk edebiyatının güzel örneklerinden birden fazla kitap gönderiyoruz. Şehir dışından da katılımcılarımız oluyor. Kitaplarımızın yüzde 20’lik kısmını ülkemizin farklı noktalarından çekilişimize katılarak kazanan takipçilerimize gönderiyoruz. Beraberce güzel günlere yürümek için gayret gösteriyoruz” dedi.

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