Akyurt Belediyesi 2021 bütçesi kabul edildi

Akyurt Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısında 2021 yılı performans programı ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

Meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda Akyurt Belediyesinin 2021 yılında Akyurt için yapacağı tüm çalışmalar için hedeflenen bütçe ortaya konuldu. Hedeflenen proje ve çalışmalar için gerekli olan bütçeyi sağladıklarını dile getiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, aynı zamanda özverili ve çalışkan bir ekibe de sahip olduklarını ifade etti. Belediye Meclis toplantısında performans programı ve bütçe hakkında konuşan Başkan Ayık, “Hep birlikte Akyurt’u hak ettiği noktaya ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Akyurt geleceğe emin adımlarla yürüyen, güçlü belediyesi olan ve hızlı çözüm üreten bir belediyeye sahip olan bir ilçe. 2020 yılında 20 projeye başlama hedefimizi gerçekleştirmemize çok az kaldı. 2021 yılında da projelerimiz devam edecek. Sağlık, spor, kültür, yaşam, yeşil alan projelerimizi zamanı geldikçe duyurmaya devam ediyoruz. Bütün bu hizmetler için belirli bir bütçeye ihtiyacımız var. Hamdolsun bütçemizi yerine getirecek gücümüz de var. 5 yılda bir yaptığımız stratejik plan doğrultusunda, 2021 yılının performans programını ve 2021 bütçemizi, altını çizerek söylemek istiyorum: oy birliğiyle kabul ettik. Bu bir ekip işidir. Bugüne kadar yaptıklarımız ve gelecekte yapacaklarımız için özverili, çalışkan bir ekip gerekli. O da Akyurt Belediyesinde var. Bu noktada Akyurt Belediye Meclis Üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte Akyurt’u hak ettiği noktaya ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Akyurt Belediyesi 2021 yılı performans programı ve bütçesi Akyurt’umuz için hayırlara vesile olsun.”



