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Akyurt Belediyesi asfalt yama ve düzenleme çalışmalarını başlattı

ANKARA HABERLERİ  | 22.06.2020 10:19 | Son Güncelleme

Daha önceki yıllarda asfalt çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Ayık, bu yıl kendi imkanları doğrultusunda asfalt yama işlemlerini sürdürdüklerini dile getirdi.Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Akyurt, Ankara’nın büyüyen, gelişen ve güzelleşen yüzü.

Akyurt Belediyesi asfalt yama ve düzenleme çalışmalarını başlattı

Daha önceki yıllarda asfalt çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Ayık, bu yıl kendi imkanları doğrultusunda asfalt yama işlemlerini sürdürdüklerini dile getirdi.
Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Akyurt, Ankara’nın büyüyen, gelişen ve güzelleşen yüzü. Artık bölgemizde, yapılan yatırımlar sayesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü gelişim, dönüşüm, ileriye doğru gidiş durmuyor. Biz de bu gelişimde katkımız olması için buradayız. Bilindiği gibi Akyurt ve komşu ilçelerimiz Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve asfalt, yama gibi işlemler Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan işlemler. Asfalt sezonu açıldı. Akyurtlular sosyal medya aracılığıyla yolların durumunu bize sıkça soruyorlar. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olmasına rağmen, öz kaynaklarımızla 500 ton asfaltı Akyurt’un yollarına sermeye başladık. Bu iş tabii ki yolların bozuk kısımlarının tamir ve yamasını içeriyor. İnsanımız çalışmamızı görür görmez rahatladı. Belirlenen program dahilinde, mahallelerimizin yollarının bakımını yapıyoruz. İmar yolu açma talepleri de devam ediyor. Bazen günde 2 kilometreye yakın yolun açılması ve malzeme ile düzenlemesi yapılıyor. Gücümüzün tamamını Akyurt için harcıyoruz. Bu çalışmalarımızın insanımıza ulaşmasını sağlayan saha ekibimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Akyurtlular için hayırlı olsun diyorum” değerlendirmesini yaptı.

Akyurt Belediyesi asfalt yama ve düzenleme çalışmalarını başlattı

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