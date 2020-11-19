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Akyurt CHP’den Yağızoğlu Mahallesi’ne ziyaret

ANKARA HABERLERİ  | 19.11.2020 16:23 | Son Güncelleme

CHP Ankara İl Başkanlığı ve Akyurt İlçe Başkanlığı, Yağızoğlu Mahallesi’nde çocuklara giysi ve ayakkabı hediye etti.CHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Önder Karaulus, Emre Gümüş, Akyurt İlçe Başkanı Filiz Geygel ve ilçe yöneticileri, Akyurt Yağızoğlu Mahallesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Ankara İl Başkanlığı ve Akyurt İlçe Başkanlığı, Yağızoğlu Mahallesi’nde çocuklara giysi ve ayakkabı hediye etti.
CHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Önder Karaulus, Emre Gümüş, Akyurt İlçe Başkanı Filiz Geygel ve ilçe yöneticileri, Akyurt Yağızoğlu Mahallesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Mahallenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinleyen CHP Akyurt İlçe Başkanı Filiz Geygel, taleplerin çözüme kavuşabilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını ve takipçisi olacaklarını kaydetti. Yaklaşan kış öncesi çocuklara da mont ve kışlık ayakkabı hediye eden Geygel, "Bir ay öncede Yağızoğlu Mahallesi’ne bir ziyaret gerçekleştirmiştik. İkinci ziyaretimize ise elimiz boş gelmek istemedik. Çocuklarımız ülkemizin geleceği ve Cumhuriyet onlara emanet. Özellikle uzaktan eğitimin devam ettiği şu günlerde internet sorununu çözmek istiyoruz. Bizlere iletilen diğer sorunları da not alarak mahallemizden ayrıldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın destekleri ile talepleri çözüme kavuşturmaya gayret göstereceğiz" dedi.

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