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Akyurt Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu ihaleye çıkıyor

ANKARA HABERLERİ  | 24.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Akyurt Belediyesinin 2020 yılında yapılacağını duyurduğu 20 projesinden biri olan ’Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi’ inşaatının ihalesi 15 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.Geçtiğimiz aylarda inşaat arazisinde zemin etüt çalışmasının yapıldığı projede bir adım daha atıldı.

Akyurt Belediyesinin 2020 yılında yapılacağını duyurduğu 20 projesinden biri olan ’Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi’ inşaatının ihalesi 15 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.
Geçtiğimiz aylarda inşaat arazisinde zemin etüt çalışmasının yapıldığı projede bir adım daha atıldı. Akyurt’un en büyük projelerinden biri olacak bu inşaatı değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Çocuklarımız ve gençlerimiz ile yüzme hevesi taşıyan tüm Akyurtlular ve hatta çevre ilçelerimizden insanlarımız için hizmet edebilecek, yalnızca Akyurt ile sınırlı kalmayacak bir projeye imza atıyoruz. Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezimizin proje ihalesini gerçekleştiriyoruz" dedi.

İki yarı olimpik havuz
Yaklaşık 13 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak yapı ile ilgili detayları paylaşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Kadın ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanan yarı olimpik yüzme havuzları, projemizin iki ana ayağından birini oluşturuyor. Çocuk havuzlarının da yer alacağı yarı olimpik havuzlarda ayrı ayrı soyunma, giyinme odaları ile duşlar ve havuz başında şezlonglar yer alacak. Çocuklar için özel oyun alanı, fuaye alanı, lobi, mescit, spor salonu, fitness ve ağırlık salonu, pilates ve step salonu, kafeterya ve mutfak da bu alana dahil olacak. Çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzmek için Ankara’daki diğer havuzlara gitme mecburiyeti de ortadan kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi
Bu büyük projenin ikinci ayağı olacak Gençlik Merkezinin, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, yeteneklerinin üzerine giden, kendini geliştiren bireyler olmaları için düşünüldüğünü belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık şöyle konuştu:
“Gençlerimiz bizim değer verdiğimiz kitlemiz. Ülkemizin geleceğinde sorumluluk alacak, bizlerden sonra bu vatanı emanet edeceğimiz yegâne gücümüz. Biz de gençlerimizin daha donanımlı olmaları, kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini fark edebilmeleri için bu gençlik merkezini yapmaya heveslendik. Spordan el becerisine, hobilerini yapabilecekleri, güzel ve kaliteli vakit geçirebilecekleri bir tesis inşa etmek amacındayız. 12 derslikli bölümde tüm katlara engelli kardeşlerimizin erişimini sağlayacağız. Ayrıca gençlik merkezimizin içerisinde idari odalar ve takım soyunma odalarını da barındıran, voleybol, basketbol, hentbol ve salon futbolu için elverişli, çok amaçlı kapalı spor salonu da yapıyoruz. Açık ve kapalı otoparkları ile binamıza ulaşım ve araçla giriş çıkış kolaylıkları sağlanmış olacak. Dış görünüşü itibariyle son derece modern, Akyurt’a yakışan çok güzel bir bina olarak yerini alacaktır. İhalemizin ilçemize ve tüm Akyurtlulara hayırlı olmasını diliyorum.”

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