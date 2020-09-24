Akyurt Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu ihaleye çıkıyor

Akyurt Belediyesinin 2020 yılında yapılacağını duyurduğu 20 projesinden biri olan ’Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi’ inşaatının ihalesi 15 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda inşaat arazisinde zemin etüt çalışmasının yapıldığı projede bir adım daha atıldı. Akyurt’un en büyük projelerinden biri olacak bu inşaatı değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Çocuklarımız ve gençlerimiz ile yüzme hevesi taşıyan tüm Akyurtlular ve hatta çevre ilçelerimizden insanlarımız için hizmet edebilecek, yalnızca Akyurt ile sınırlı kalmayacak bir projeye imza atıyoruz. Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezimizin proje ihalesini gerçekleştiriyoruz" dedi.

İki yarı olimpik havuz

Yaklaşık 13 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak yapı ile ilgili detayları paylaşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Kadın ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanan yarı olimpik yüzme havuzları, projemizin iki ana ayağından birini oluşturuyor. Çocuk havuzlarının da yer alacağı yarı olimpik havuzlarda ayrı ayrı soyunma, giyinme odaları ile duşlar ve havuz başında şezlonglar yer alacak. Çocuklar için özel oyun alanı, fuaye alanı, lobi, mescit, spor salonu, fitness ve ağırlık salonu, pilates ve step salonu, kafeterya ve mutfak da bu alana dahil olacak. Çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzmek için Ankara’daki diğer havuzlara gitme mecburiyeti de ortadan kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.