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Akyurt’a 25 dönümlük meyve bahçesi

ANKARA HABERLERİ  | 03.12.2020 10:56 | Son Güncelleme

Akyurt Belediyesi Güzelhisar’da yer alan arazisinde çiftçilerin eğitimi için karışık meyve bahçesi yapıyor.Hız kesmeden proje ve çalışmalarını hayata geçiren Akyurt Belediyesinde Başkan Hilal Ayık, devam eden sayısız proje olduğunu, bunların ilerlediğini, yanında yeni projelere de başlandığını söyledi.

Akyurt’a 25 dönümlük meyve bahçesi

Akyurt Belediyesi Güzelhisar’da yer alan arazisinde çiftçilerin eğitimi için karışık meyve bahçesi yapıyor.
Hız kesmeden proje ve çalışmalarını hayata geçiren Akyurt Belediyesinde Başkan Hilal Ayık, devam eden sayısız proje olduğunu, bunların ilerlediğini, yanında yeni projelere de başlandığını söyledi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, meyve bahçesi çalışmasını ise şu sözlerle değerlendirdi: “Güzelhisar mahallemizde Belediyemize ait 25 dönüm araziyi, karışık meyve bahçesi oluşturmak için ayırdık. Her yıl çiftçilerimiz için farklı uygulamalar yapıyoruz. Arpa tohumu ve meyve fidanı dağıtımı ile çiftçilerimize destek oluyoruz. Bu ağaçların bakımlarının yapılması, ürünlerin veriminin artırılması için eğitimler de vermekteyiz. Karışık meyve bahçesinin amacı, çeşitli meyveleri üretmek isteyen çiftçilerimizin her meyve ağacı ile ilgili bilgiye sahip olmasını sağlamaktır. Kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ağacın eğitimini burada alacaklar. Budama ve bakımlarla ilgili her türlü bilgiye sahip olacakları, uygulayarak öğrenecekleri bir bahçe olacak. Arazide zeminin ağaç dikilmesine uygun hale getirilmesi için çalışma başlattık. İlk aşamada 1000 adet karışık meyve ağaçları dikeceğiz. Çiftçilerimize ve Akyurt’umuza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Akyurt’a 25 dönümlük meyve bahçesi

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