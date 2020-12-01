Akyurt’a lavanta bahçesi

Projelere ve çalışmalara ara vermeden devam eden Akyurt Belediyesi, Balıkhisar Mahallesi sınırlarında yer alan 48 dönüm araziyi, ilçenin gelecekte uğrak yerlerinden biri olması beklenen “Lavanta Bahçesi” haline getiriyor.

Esenboğa Havalimanı’na yakın bir alanda çalışmalarına başlanan lavanta bahçesi uçak yolcularına da görsel bir şölen yaşatmış olacak. Toplamda 48 dönümlük arazi lavanta bahçesi için ayrılırken, bu alanın 13 dönümlük kısmı ise sosyal tesisler ile donatılacak. Dinlenme, halı saha, basketbol sahası, çocuk parkı gibi ek donatıların yanı sıra otopark alanı gibi diğer tüm ayrıntılar da proje içerisine dahil edildi.

11 bin adet lavanta fidanı toprakla buluşurken, dikim çalışmalarını yürüten belediye işçilerine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ta eşlik etti. Çalışmaları ekibi ile birlikte yerinde inceleyen Ayık, lavanta çiçekleri ile yere yazılmış "Akyurt" yazısının da uçak yolcuları tarafından görülebileceğini söyledi.

İlçenin tanınırlığını artırmak adına projeler geliştirdiklerini kaydeden Ayık, “Akyurt’u çok farklı projelerle, daha da tanınır hale getirmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde kent müzesi olarak planladığımız İbrahim Ağa Konağının restorasyonuna başlandı. Burada ise Balıkhisar Mahallemizin havaalanına en yakın noktalarından birinde, Türkiye’de çeşitli bölgelerde az sayıda bulunan lavanta tarlası yapımına başladık. Alan 48 dönüm olunca beklemeden çalışmaları başlattık. İlk aşamada 11 bin adet lavanta fidesini 35 dönüm arazide toprakla buluşturduk. Gelecekte kendine güzel hatıralar saklamak isteyen genç - yaşlı tüm insanlarımızın, evlenen çiftlerin ve Akyurt’a ilk defa gelenlerin fotoğraflarla unutulmaz hale getireceği uğrak noktası olmasını hedefliyoruz. Yer olarak bu noktayı seçmemizin sebebi, Esenboğa Havalimanına komşu olması. Ankara üzerinden iniş yapan uçakların sağ tarafında oturan herkes, lavantalarla yere yazılmış “Akyurt” yazısını görecek. Terminalden çıkışta da ulaşımı çok kolay ve yakın. Vakti olan misafirlerimiz için lavanta tarlasından kalan 13 dönüm arazide ise dinlenme, halı saha, basketbol sahası, çocuk parkı ve otopark alanı oluşturacağız. Lavanta Bahçesi için Akyurt’un yeni yüzü diyebiliriz. Hızla yürütülen çalışmalarda geldiğimiz noktada lavanta dikimi tamamlandı. Elbette şu anda küçük fidanlar halinde görünüyor. Kısa sürede büyüyüp ilçemizi renklendirecektir. Bu projemizde emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiden Akyurtlulara ve tüm misafirlerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

