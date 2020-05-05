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Akyurtlular Derneği’nden dayanışma örneği

ANKARA HABERLERİ  | 05.05.2020 11:41 | Son Güncelleme

Akyurt’ta halk arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına faaliyetlerini sürdüren Akyurtlular Derneği, korona virüs salgınından ekonomik olarak etkilenen ailelere gıda yardımının yanı sıra maddi yardımda bulunuyor.Korona virüs salgınının yayılması ile birlikte maddi kayba uğrayan ve geçim zorluğu yaşayanlara bir destekte Akyurtlular Derneği’nden geldi.

Akyurtlular Derneği’nden dayanışma örneği

Akyurt’ta halk arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına faaliyetlerini sürdüren Akyurtlular Derneği, korona virüs salgınından ekonomik olarak etkilenen ailelere gıda yardımının yanı sıra maddi yardımda bulunuyor.
Korona virüs salgınının yayılması ile birlikte maddi kayba uğrayan ve geçim zorluğu yaşayanlara bir destekte Akyurtlular Derneği’nden geldi. Yaklaşık 300 üyesi bulunan dernekte üyeler, kendi aralarında topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. İlçedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının yer aldığı kolilerin yanı sıra 500 TL’ye kadar nakit yardımda da bulunuluyor.
Dernek üyelerinin isteği doğrultusunda gıda ve maddi destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Dernek Başkanı Sadullah Çiftci, "Korona virüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik sorunlara yol açtı. Bu süreçte işini kaybeden, salgın nedeniyle çalışamayan hemşehrilerimize bizlerde bir nebze olsun destekte bulunmak istedik. Mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde üyelerimiz tarafından derneğimize yapılan bağışları tek tek ailelerimize ulaştırıyoruz. Böyle zor günlerde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizlere daha da güç veriyor. Bu anlayış toplumumuzun ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Bu zor günleri hep birlikte el ele vererek aşacağız" dedi.

Akyurtlular Derneği’nden dayanışma örneği

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