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Akyurtlular Derneği’nden kurumlara ziyaret

ANKARA HABERLERİ  | 01.02.2020 10:49 | Son Güncelleme

Akyurtlular Derneği Başkanı Sadullah Çiftçi ile birlikte derneğin yönetim kurulu üyeleri ilçede bulunan kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi.Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Kaymakamı Osman Altın ile Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ’ı makamında ziyaret eden dernek üyeleri, mülki idare amirleri, sivil toplum kuruluşları ve ilçede yayın yapan Ufuk Gazetesi’ne de ziyaretlerde bulundular.

Akyurtlular Derneği’nden kurumlara ziyaret

Akyurtlular Derneği Başkanı Sadullah Çiftçi ile birlikte derneğin yönetim kurulu üyeleri ilçede bulunan kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Kaymakamı Osman Altın ile Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ’ı makamında ziyaret eden dernek üyeleri, mülki idare amirleri, sivil toplum kuruluşları ve ilçede yayın yapan Ufuk Gazetesi’ne de ziyaretlerde bulundular. Ziyaretlerde Dernek Başkanı Sadullah Çiftçi derneğin amaçları ve gerçekleştirmek istedikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi, fikir alışverişlerinde bulunuldu.
İlçede hemşehricilik anlayışını geliştirmek istediklerini belirten Çiftçi, "Örf, adet ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Unutulmaya yüz tutan kültürümüzü kuşaktan kuşağa aktararak nesiller boyunca yaşaması adına faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 34 bin nüfuslu ilçemizde sivil toplum bilincinin yerleşmesi, birlik ve beraberliğin sağlanması Akyurtumuzun gelişimine son derece katkı sağlayacaktır. Şu ana kadar derneğimize olan ilgiden gayet memnunuz, belediye başkanımız ve kaymakamımız da ellerinden geldiğince destek olacaklarını söylediler. Ziyaretlerimizde göstermiş oldukları ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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