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Akyurt’ta Ramazan eğlencesine yeni nesil çözüm

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

Akyurt’ta araçla mahalle mahalle gezen orta oyuncuları, Ramazan’ı da korona virüs salgını nedeniyle evlerinde geçiren ilçe sakinlerine eğlence dolu akşamlar yaşatıyor.Akyurt Belediyesi, özellikle çocukları sevindirecek ve eğlence dolu bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlayacak bir çalışmaya imza attı.

Akyurt’ta araçla mahalle mahalle gezen orta oyuncuları, Ramazan’ı da korona virüs salgını nedeniyle evlerinde geçiren ilçe sakinlerine eğlence dolu akşamlar yaşatıyor.
Akyurt Belediyesi, özellikle çocukları sevindirecek ve eğlence dolu bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlayacak bir çalışmaya imza attı. Orta oyuncularını taşıyan araç, Akyurt’ta mahalle mahalle gezerek çocukları eğlendirmeye devam ediyor. Hacivat-Karagöz orta oyununu izlemek için balkonlara çıkan Akyurtlular ise renkli görüntüler oluşturuyor. Etkinlikle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar da bir nebze olsun eğleniyor.

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