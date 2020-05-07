YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Akyurt’ta yaz rengarenk geçecek

Akyurt’ta yaz rengarenk geçecek

ANKARA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:13 | Son Güncelleme

Akyurt Belediyesi, baharın gelmesi ile birlikte park, bahçe ve yeşil alanlara çiçek dikmeye başladı.

Akyurt Belediyesi, baharın gelmesi ile birlikte park, bahçe ve yeşil alanlara çiçek dikmeye başladı. Çocukların
güvenliğini sağlamak amacıyla da parkların çevresi renkli çitler ile çevriliyor.
Akyurt Belediyesi baharın gelmesi ile birlikte park ve bahçelerde bakım, onarım ve çiçeklendirme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye serasında yetiştirilen petunya, top kadife, yıldız, mine, ateş çiçeği, Çin karanfili ve aslan ağzı gibi süs bitkileri toprakla buluşmaya başladı. 62 adet parkın bulunduğu Akyurt’ta ayrıca bakım faaliyetleri de sürdürülüyor. Kent mobilyalarını kendisi üreten Akyurt Belediyesi, çocukların güvenliğini sağlayabilmek ve farklı bir görüntü kazandırabilmek amacıyla parkların çevrelerini renkli çitlerle çeviriyor.
Parklarda rutin bakım ve kontrollerin yanı sıra yeni düzenlemelerin de yapıldığını kaydeden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Baharın gelmesi ile birlikte kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz bitkiler ile ilçemizin dört bir yanını süslemeye devam ediyoruz. Belediyemize ait atölyelerimizde de parklarımızda kullanılan bank, kamelya, pergole, piknik masası, dekoratif çiçeklik ve kuş yuvalarını da kendimiz üretiyoruz. Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla yine kendi atölyelerimizde ürettiğimiz renkli çitlerle parklarımızı çevreledik, ek aydınlatmalar yaptık, engelli vatandaşlarımızın parklara girişini kolaylaştırmak için engelli rampaları yerleştirdik. Her ne kadar pandemi nedeniyle parklarımız kapalı olsa da, korona virüs sonrası için hazırlıklarımızı yapıyoruz, oyun gruplarımızı da herhangi bir olumsuzluğa karşı sürekli kontrol ediyoruz. Kısıtlamalar kalktığında yemyeşil bir Akyurt’ta, çocuk seslerinin yükseleceği parklarımızı açmış olacağız" dedi.
Akyurt Belediyesi tarafından parklarda bulunan çocuk oyun grupları ile fitness grupları da sağlığa ve doğaya zarar vermeyen temizlik malzemeleri kullanılarak hijyenik hale getiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Bayburt’ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

Bayburt’ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

Ankara Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
19:56
Yatsı
21:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Cevizlidere Eczanesi
Cankaya
Güner Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Seren Eczanesi
Cankaya
Sevil Eczanesi
Cankaya
Ülkü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.