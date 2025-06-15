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Al-Hilal’in Victor Osimhen ısrarı sürüyor… Arabistan kulübü dünyaları teklif etmeye hazırlanıyor!

Al-Hilal, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve kulübü Napoli’ye geri dönen yıldız forvet oyuncusu Victor Osimhen’in peşini bırakmıyor. Suudi Arabistan kulübü Osimhen’e red edemeyeceği bir teklif ile geliyor.

Al-Hilal’in Victor Osimhen ısrarı sürüyor… Arabistan kulübü dünyaları teklif etmeye hazırlanıyor!
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarının kiralık aşkı Victor Osimhen için kritik bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun son dakika olarak verdiği habere göre, Nijeryalı golcü için daha önce 45 milyon euro teklif eden ve red yiyen Arabistan kulübü Al-Hilal, bu kez de 50 milyon Euro’nun üzerinde bir teklifle geleceğini belirtti.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ MASADA

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Galatasaray yıldız oyuncuya yıllık 15 milyon Euro net maaş ve 10 milyon Euro da reklam anlaşmalarından gelir teklif etse de, Victor Osimhen bu teklife henüz net bir geri dönüş yapmamıştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile konuşan ve Haziran ayı sonuna kadar karar vermek için süre isteyen Osimhen’in Arabistan kulübünden gelecek teklifi beklediği ortaya çıktı.

AVRUPA’DAN TALİPLERİ ISRARCI...

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Avrupa’dan Manchester United, Juventus ve Chelsea gibi talipleri olan Victor Osimhen, kıta Avrupasından yıllık minimum 15 milyon Euro talep ediyor. 15 milyon Euro yıllık maaşı düşürmeye çalışan 2 İngiliz kulübü oyuncunun transferinde ısrarcı durumdayken, İtalyan kulübü Juventus hem 15 milyon Euro yıllık maaşı hem de Napoli’nin talep ettiği bonservis bedelini ödeme konusunda öncü durumda.

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transfer Chelsea Manchester United Juventus SSC Napoli Al Hilal son dakika arabistan galatasaray Victor Osimhen
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