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Ala sığırcıklar ve ebabil kuşları özgür

VAN HABERLERİ  | 18.07.2020 11:25 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından arazide kafes içerisinde bulunan 129 Ala Sığırcık, yaşam alanlarında.Başkale ilçesi Gelincik Hudut Karakol Komutanlığı tarafından yapılan arazi çalışmaları sırasında kafes içerisinde bulunan 129 Ala Sığırcık, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Ala sığırcıklar ve ebabil kuşları özgür

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından arazide kafes içerisinde bulunan 129 Ala Sığırcık, yaşam alanlarında.
Başkale ilçesi Gelincik Hudut Karakol Komutanlığı tarafından yapılan arazi çalışmaları sırasında kafes içerisinde bulunan 129 Ala Sığırcık, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Güvenlik güçleri den teslim alınan kuşlar, gerekli sağlık kontrollerinin ardından tekrar yaşam alanlarına salındı.
Öte yandan Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Ebabil kuşu, tedavilerinin ardından dağaya salındı.

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