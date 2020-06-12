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Alaaddin çevresi tarihi dokuya uygun hale getiriliyor

KONYA HABERLERİ  | 12.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle başlatılan Alaaddin Tepesi çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışmaları normalleşme süreciyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Alaaddin Caddesi’ndeki iş yerlerinin cephe sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle başlatılan Alaaddin Tepesi çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışmaları normalleşme süreciyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Alaaddin Caddesi’ndeki iş yerlerinin cephe sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüsün tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkilemesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak salgın öncesinde sürdürdükleri birçok projeye tedbir amaçlı ara vermek zorunda kaldıklarını, Alaaddin Tepesi çevresi dış cephe sağlıklaştırma projesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Şehrin tarihi dokusuna uygun olarak başlattıkları Alaaddin Tepesi çevresindeki iş yerlerinin dış kısımlarının iyileştirilmesi çalışmalarına normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladıklarını kaydeden Başkan Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda İller Bankası hibeyle yürütülen projenin ilk etabını en kısa sürede bitirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eden Başkan Altay, “İnşallah en kısa sürede bu projeyi tamamlayarak Alaaddin Caddesi’ndeki tüm binaları Selçuklu başkenti Konya’ya yakışır bir hale getirmeyi arzu ediyoruz” dedi.
Proje kapsamında ilk etapta 12 binada 60 bağımsız bölümü, ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülecek.

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