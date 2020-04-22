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Alabalık kampanyasına yoğun ilgi

İZMİR HABERLERİ  | 22.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliği ile başlatılan "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyası devam ediyor.

Alabalık kampanyasına yoğun ilgi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliği ile başlatılan "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyası devam ediyor. 20 Nisan itibariyle alabalık 18,90 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Başladığı ilk günden beri yoğun ilgi gören kampanyanın tarihi 24 Nisan’a kadar uzatıldı.
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Alzheimerdan cilde; kanserden kalbe kadar pek çok hastalığa savaş açan balığın düzenli tüketildiğinde birçok hastalığı yok ettiğini, ömrü uzattığını, vücudun enfeksiyonlara karşı savunması olan bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi. Alabalığın vitamin yönünden en zengin balık türlerinden bir tanesi olduğunu sözlerine ekleyen Kızıltan şöyle devam etti: “Alabalık A, D ve B12 vitaminlerinin yanı sıra mineral, protein, iyot ve fosfor yönünden oldukça zengin. Normal bir insanın günlük demir ihtiyacının yüksek bir bölümünü karşılıyor. Alabalık aynı zamanda tam bir Omega-3 deposu. Yüzde 15’lik Omega-3 oranıyla, besin değerleri incelendiğinde somon ile benzerlik gösteriyor. İçerisindeki koenzimQ10 bileşimi, vücudumuzun sağlığını koruyabilmesi için şart. KoenzimQ10; hücrelerin büyümesi, korunması ve enerji üretiminde kullanılıyor. Yaş ilerledikçe, vücutta üretimi azaldığından ilave takviye şeklinde alınması tavsiye ediliyor ancak haftada iki-üç kez alabalık tüketerek antioksidan işlevi gören bu vitamin gurubuyla bağışıklık sisteminizi koruyabilirsiniz. Alabalığın kalorisi ve yağ oranı oldukça düşük olduğu için diyet yapanlar da rahatlıkla tüketebilir.”

Alabalık kampanyasına yoğun ilgi

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