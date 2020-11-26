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Alabalık ve Levrek üretimi toplantısı yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.11.2020 13:55 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi’nde BAKKA Destekli Deniz Alabalığı, Levrek ve Alabalık Üretim Olanaklarının Araştırılması ve ön fizibilite raporu tanıtım toplantısı video konferans sistemiyle katıldı.Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan ve bölgenin kalkınma hamleleri ile sektörel çeşitliliğe katkı sağlamasına yönelik hazırlanan “Batı Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri Araştırma Raporu” çalışmasının lansmanı gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi’nde BAKKA Destekli Deniz Alabalığı, Levrek ve Alabalık Üretim Olanaklarının Araştırılması ve ön fizibilite raporu tanıtım toplantısı video konferans sistemiyle katıldı.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan ve bölgenin kalkınma hamleleri ile sektörel çeşitliliğe katkı sağlamasına yönelik hazırlanan “Batı Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri Araştırma Raporu” çalışmasının lansmanı gerçekleştirildi. Vali Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıya, Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcileri katılım sağladı.
Proje Danışmanı Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Suzer’in detaylı sunum yaptığı toplantıda, balık yetiştiriciliği sektörünün Türkiye ve Dünyadaki genel durumu, gelişme ekseni, ihracat ve pazar potansiyeli ele alınmış ve Batı Karadeniz Bölgesindeki üretim potansiyeli değerlendirildi.
Kalkınma için her alanda üretim yapmanın önemine değinen Vali Tutulmaz, Batı Karadeniz bölgesinin pazara yakınlık açısından ve mevcut doğal kaynakları bakımından su ürünleri yetiştiriciliği konusunda önemli bir potansiyelinin olduğunu vurguladı. Bu doğruluda, bölgemizde su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yatırımlara ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanması ve sektöre ilişkin karşılıklı görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.
BAKKA tarafından hazırlatılan rapor bakkakutuphane.org adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

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