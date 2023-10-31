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Alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla vurarak yaraladı

31.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arkadaşının evinin önüne alacağını istemeye giden 62 yaşındaki adam, bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla vurarak yaraladı

Arkadaşını vuran şüpheli ise polisi arayarak teslim oldu.
Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K.B. (35) evlerinin önünde gelerek kendisinden alacağını isteyen İmdat B. (62) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K.B. tabanca ile arkadaşını sol bacağından vurarak yaraladı. Mustafa K.B., polisi arayarak teslim olurken, yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşunun baldırını delip, atardamara zarar vermesi sebebiyle çok kan kaybeden yaralı, durumu ağırlaşınca Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa K.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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