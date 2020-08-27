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Alacak verecek davası kanlı bitti

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.08.2020 22:02 | Son Güncelleme

Denizli’de, alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada iki tarafta silah çekti.

Denizli’de, alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada iki tarafta silah çekti. Olayda tüfekten çıkan saçmalardan iki kişi yaralanırken failleri arama çalışmaları ise devam ediyor.
Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, S.A., G.A., ve birkaç arkadaşı işyerinde oturduğu sırada henüz ismi öğrenilemeyen kişiler geldi. burada taraflar arasında alacak verecek meselesinde tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüştü. Burada kimliği henüz bilinmeyen şahıslardan biri aracın dönerek aldığı tüfekle ateş etmeye başladı. S.A. ve G.A. ise yanlarında bulunan tüfekle ateş etmek isterken saçmaların isabet etmesi ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geldikleri araçla kaçtılar
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay mahalini şerit ile kapatırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Kimliği henüz bilinmeyen şahıslar ise olay yerine geldikleri araç ile kaçarak uzaklaştığı öğrenildi. Olayda yaralanan S.A., ve G.A., sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği 20 AST 23 plakalı Mercedes marka otomobil incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Hastaneye kaldırılan iki şahsında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haberi duyarak işyerine gelen yaralıların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan, polis ekipleri, 3 şahsın ifadesini almak için emniyete götürürken, saldırganları arama çalışmaları başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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