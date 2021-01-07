YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2021 13:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Körler Derneği yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Körler Derneği yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda E.D., isimli kişi vücuduna aldığı bıçak darbesiyle 2 kişi ise darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Görmez Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.