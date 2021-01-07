Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Körler Derneği yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda E.D., isimli kişi vücuduna aldığı bıçak darbesiyle 2 kişi ise darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

