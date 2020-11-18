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Alacak verecek meselesi yüzünden evi ve işyerinin basıldığını iddia etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.11.2020 18:38 | Son Güncelleme

Eskişehir’de alacak verecek meselesi yüzünden önce tehdit edildiğini belirten şahıs, daha sonra iş yerinin yakınında kendisine ateş edildiğini iddia etti.Edinilen bilgilere göre olay, Uluönder Mahallesinde meydana geldi.

Eskişehir’de alacak verecek meselesi yüzünden önce tehdit edildiğini belirten şahıs, daha sonra iş yerinin yakınında kendisine ateş edildiğini iddia etti.
Edinilen bilgilere göre olay, Uluönder Mahallesinde meydana geldi. O.N., Y.K. isimli şahsın kendisini önce tehdit ettiğini ardından ise silah ile evine geldiğini iddia etti. Daha sonra Y.K.’nın kendisinin olmadığı bir anda ise iş yerine geldiğini ve bu bölgede ateş ettiğini ifade eden O.N., şikayetçi oldu. Polis ekipleri O.N. isimli şahsı gözaltına alırken, olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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