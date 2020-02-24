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Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.02.2020 19:31 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, Ortacami Mahallesi Tacettin Paşa Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Ortacami Mahallesi Tacettin Paşa Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gömlekhisar Mahallesi Muhtarı olduğu belirtilen Yusuf S (48), Osman T.’nin (56) iş yerine gelerek alacak-verecek yüzümden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf S. silahını çekerek Osman T.’yi bacaklarından vurdu. Osman T.’nin yakınlarının olaya müdahale etmesi üzerine başına vurulan odunla yaralanan Yusuf S. yere düştü. Elinden silahını almaya çalışan İbrahim T.(34) de bu sırada tabancadan çıkan kurşunla bacağından yaralandı.
Olay yerine gelen ambulans ekipleri kavgada yaralanan 3 kişiyi Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

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