Alacaklarını bile bıraktı! Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor: İş imzaya kaldı

Brezilya'ya geri dönmeye hazırlanan Fred'in Fenerbahçe kariyerinde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmak isteyen deneyimli orta saha oyuncusunun transfer sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

ATLETICO MG GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Atletico MG, transferi sonuçlandırmak için temaslarını sürdürüyor. Brezilya temsilcisinin yöneticileri ile Fred'in menajerinin 10 günü aşkın süredir İstanbul'da bulunduğu ve Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

FRED'DEN FEDAKARLIK KARARI

Transferin önündeki engelleri kaldırmak isteyen Fred'in de sürece katkı sağladığı belirtildi. Brezilyalı futbolcunun, ülkesine dönüşünü kolaylaştırmak adına Fenerbahçe'den olan alacaklarından vazgeçme kararı aldığı ifade edildi. Atletico MG ise transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli orta saha, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 127 resmi karşılaşmada görev yaptı. Fred, bu süreçte 12 gol atarken takım arkadaşlarına da 21 asistlik katkı sağladı.