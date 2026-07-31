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Alacaklarını bile bıraktı! Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor: İş imzaya kaldı

Fred'in Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'ya dönme ihtimali güçleniyor. Atletico MG'nin bonservissiz transfer için yürüttüğü görüşmeler sürerken, deneyimli orta sahanın alacaklarından vazgeçme kararı alması pazarlıklarda önemli bir adım olarak öne çıktı.

Alacaklarını bile bıraktı! Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor: İş imzaya kaldı
Cevdet Berker İşleyen
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Brezilya'ya geri dönmeye hazırlanan Fred'in Fenerbahçe kariyerinde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmak isteyen deneyimli orta saha oyuncusunun transfer sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

ATLETICO MG GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Alacaklarını bile bıraktı! Fenerbahçe den ayrılmak istiyor: İş imzaya kaldı 1

33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Atletico MG, transferi sonuçlandırmak için temaslarını sürdürüyor. Brezilya temsilcisinin yöneticileri ile Fred'in menajerinin 10 günü aşkın süredir İstanbul'da bulunduğu ve Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

FRED'DEN FEDAKARLIK KARARI

Alacaklarını bile bıraktı! Fenerbahçe den ayrılmak istiyor: İş imzaya kaldı 2

Transferin önündeki engelleri kaldırmak isteyen Fred'in de sürece katkı sağladığı belirtildi. Brezilyalı futbolcunun, ülkesine dönüşünü kolaylaştırmak adına Fenerbahçe'den olan alacaklarından vazgeçme kararı aldığı ifade edildi. Atletico MG ise transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Alacaklarını bile bıraktı! Fenerbahçe den ayrılmak istiyor: İş imzaya kaldı 3

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli orta saha, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 127 resmi karşılaşmada görev yaptı. Fred, bu süreçte 12 gol atarken takım arkadaşlarına da 21 asistlik katkı sağladı.

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transfer son dakika ayrılık fenerbahçe fred
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