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Ece Erken 'yasak aşk' iddiasıyla gündemde! Savunması dikkat çekti

Sunucu Ece Erken’in, mimar Sema Bayraktar’ın eşiyle aşk yaşadığı öne sürüldü. İkiz çocukları olan isimle 'yasak aşk' yaşadığı konuşulan Ece Erken savunmasıyla gündeme geldi.

Ece Erken 'yasak aşk' iddiasıyla gündemde! Savunması dikkat çekti

Ece Erken özel hayatıyla yine gündeme geldi. Daha önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik sürecinde adı yasak aşk iddialarına karışan Ece Erken hakkında yeni bir iddia konuşuluyor.

Ece Erken yasak aşk iddiasıyla gündemde! Savunması dikkat çekti 1

Ece Erken'in, ikiz çocukları bulunan evli bir iş insanıyla yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ünlü mimar Sena Bayraktar'ın eşiyle 'yasak aşk' yaşadığı konuşulan Ece Erken'in, ikiz çocukları bulunan iş insanıyla tatile çıktığı ve bu ilişkinin ortaya çıkması için çaba gösterdiği iddia edildi.

ECE ERKEN TARAFINDAN TEHDİT Mİ EDİLİYOR?

Eşiyle ilgili iddialar sonrası ünlü mimar Sema Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ece Erken tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Ece Erken yasak aşk iddiasıyla gündemde! Savunması dikkat çekti 2

Erken, hakkında ortaya atılan iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Benim adıma konuşan, yalan haber yapan ve iftira atan herkesin muhatabı avukatımdır. Hayatımda bir kez, o da sahte belgeyle kandırıldığım için yanlış yaptım. Bunun dışında 11 yaşında bir evladım varken böyle bir yanlışa düşmem söz konusu bile olamaz. Hayatında hiç evlenmemiş bir insanı "evli" diye servis etmek, gazetecilik değil; düpedüz iftiradır. Benim arkadaşımın olması neden birilerini bu kadar rahatsız ediyor? Hakkımda yalan, iftira ve hakaret içeren her sözün hesabı mahkemede sorulacaktır. Benim seviyem polemik değil, hukuktur."

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Ece Erken
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