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Galatasaray'dan Reijnders bombası! Gardi'nin Cimbom'a son hediyesi

Orta sahaya yıldız takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların transfer görüşmeleri için George Gardi'ye yetki verdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Reijnders bombası! Gardi'nin Cimbom'a son hediyesi
Burak Kavuncu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya dünya çapında ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Manchester City'nin Hollandalı yıldızı Tijjani Reijnders'i kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

GARDI DEVREDE

Galatasaray dan Reijnders bombası! Gardi nin Cimbom a son hediyesi 1

Galatasaray yönetimi, transfer görüşmelerini yürütmesi için George Gardi'yi görevlendirdi. İtalyan menajerin, oyuncu ve kulüp cephesiyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Galatasaray dan Reijnders bombası! Gardi nin Cimbom a son hediyesi 2

Galatasaray'ın, Manchester City'ye satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sunmayı planladığı ancak bu opsiyonun zorunlu olmasını istemediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin transferi uygun maliyetle tamamlama hedefinde olduğu belirtildi.

REIJNDERS'TEN OLUMLU SİNYAL

Galatasaray dan Reijnders bombası! Gardi nin Cimbom a son hediyesi 3

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a sıcak bakıyor. Reijnders'in, sarı-kırmızılı kulüp hakkında vatandaşı Noa Lang'dan bilgi aldığı ve olumlu referans aldığı ifade edildi. Hollandalı orta sahanın Türkiye'den yıllık yaklaşık 9 milyon euro maaş beklentisi olduğu kaydedildi.

BOUADDI DETAYI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray dan Reijnders bombası! Gardi nin Cimbom a son hediyesi 4

Manchester City'nin genç yıldız Ayoub Bouaddi'yi kadrosuna katmasının ardından Reijnders'in geleceğiyle ilgili ihtimallerin güçlendiği belirtiliyor. İngiliz ekibinin kadrosunda gençleşme operasyonuna gitmesi, Galatasaray'ın transferde elini kuvvetlendiren gelişmelerden biri olarak gösteriliyor.

Galatasaray cephesi, George Gardi'nin yürüttüğü görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester City FC galatasaray
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