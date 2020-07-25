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Alaçam polisi hayvan pazarında uyarılarda bulundu

SAMSUN HABERLERİ  | 25.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında hayvan satıcılarını sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sahte para, çek ve dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik önlemlerini artıran Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında kurban satıcılarına broşür dağıtarak onları hem bilgilendiriyor hem de sahte ve gerçek para arasındaki farkı anlatıyor.Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle satıcı ve alıcıların hayvan alım satımlarında tokalaşmamaları, fiziksel mesafe kurallarına uymaları konusunda da uyarıda bulundu.Besicilerin alışveriş sırasında paranın sahte olup olmadığını kontrol etmesini isteyen İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, sahte para ve dolandırıcılığa karşı besicilerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Alaçam polisi hayvan pazarında uyarılarda bulundu

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında hayvan satıcılarını sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sahte para, çek ve dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik önlemlerini artıran Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında kurban satıcılarına broşür dağıtarak onları hem bilgilendiriyor hem de sahte ve gerçek para arasındaki farkı anlatıyor.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle satıcı ve alıcıların hayvan alım satımlarında tokalaşmamaları, fiziksel mesafe kurallarına uymaları konusunda da uyarıda bulundu.
Besicilerin alışveriş sırasında paranın sahte olup olmadığını kontrol etmesini isteyen İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, sahte para ve dolandırıcılığa karşı besicilerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Keskin, "Aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı dikkatli ve duyarlı olun. Ücretini almadan hayvanlarınızı teslim etmeyin. Şüphelendiğiniz araçların plakasını alın. İnsanlarla konuşurken isimlerini ve telefon numaralarını alın. Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olun. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 112’yi arayarak polise bildirin" dedi.

Alaçam polisi hayvan pazarında uyarılarda bulundu

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