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Alaçam’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

SAMSUN HABERLERİ  | 29.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Saat 10.00’da Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uygun olarak protokol üyeleri tarafından tebrikler kabul edildi.

Samsun’un Alaçam ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Saat 10.00’da Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uygun olarak protokol üyeleri tarafından tebrikler kabul edildi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İlçe Kaymakamı Fikret Zaman tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Kaymakam Zaman, “Mustafa Kemal’in sadece bir askeri deha olmadığını, aynı zamanda büyük bir devlet adamı olduğunu kurduğu Cumhuriyet ile de kanıtlamıştır. Bu Cumhuriyet’i de geleceğimizin teminatı gençlere emanet etmiştir. Milletimizi esaretten kurtararak yeni ve tam bağımsız bir Cumhuriyet’i kuran başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Atatürk’ün ’En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizin ebediyete kadar sürmesi temennisiyle hepinizin bayramını bir kez daha kutlayarak saygılarımı sunuyorum” dedi.
Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, daire amirleri, kamu kurum kuruluş yetkilileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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