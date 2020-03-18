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Alaçam’da çelenk sunma töreni

SAMSUN HABERLERİ  | 18.03.2020 14:31 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Alaçam’da çelenk sunma töreni

Samsun’un Alaçam ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.
Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü anma programı İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yazı ve tedbirler gereği, sade bir tören ve sadece protokol üyelerinin katılımıyla, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunma merasimi ile tören sonlandırıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Murat Demirel, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Alaçam’da çelenk sunma töreni

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